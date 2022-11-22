الثلاثاء 22-11-2022
الوكيل الاخباري

تعرف على أصناف الخضار التي ارتفعت أسعارها محلياً اليوم

إصابات بالاختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال على مباراة في بيت لحم

مصرع 36 شخصا بحريق في مصنع وسط الصين

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في وزارة الطاقة - اسماء

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الشرطة التركية تعتقل فلسطينيا بسبب فيديو عن انفجار شارع تقسيم

زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب جنوب المحيط الهادي وتحذير من تسونامي

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

وفيات الثلاثاء 22 -11 - 2022

بني هاني رئيسا لجمعية اختصاصيي الطب الشرعي

الثلاثاء، 22-11-2022 06:16 ص

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

البلد


الوكيل الإخباري - تستمر الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة،   والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة  تتحول بعد الظهر الى شمالية غربية تنشط أحياناً. 

اضافة اعلان


ليلا:الأجواء باردة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة من المطر في اقصى شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.


تحذيرات الثلاثاء
-احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
-خطر تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202215174356191222726

الأردن على موعد مع ثاني منخفض جوي والامطار الغزيرة

11202216171553237582338

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

11202219174714262184415

الارصاد : عودة الامطار الى المملكة في هذا الموعد

البلد

ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم

11202215173817483143194

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

شتاه

الأرصاد تحذر من رياح نشطة مثيرة للغبار

أخبار متعلقة
11202216171553237582338

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

البلد

ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم

11202211990351564019

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

البلد

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم

1120229231412730186962

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت

1120225165630759842348

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات