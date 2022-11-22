تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

الوكيل الإخباري - تستمر الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر الى شمالية غربية تنشط أحياناً.

اضافة اعلان



ليلا:الأجواء باردة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة من المطر في اقصى شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.



تحذيرات الثلاثاء

-احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

-خطر تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.