الإثنين 11-07-2022
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الإثنين، 11-07-2022 09:10 ص

تفاصيل الحالة الجوية في ثالث أيام العيد

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الوكيل الاخباري- تبقى درجات الحرارة اليوم الاثنين، أقل من معدلاتها العامة بقليل وتكون الأجواء صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، ترتفع يوم غد الثلاثاء درجات الحرارة قليلا، مع بقائها حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء النهار.


وتبقى الأجواء الأربعاء، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


أما الخميس، فتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 13، وفي مرتفعات الشراة 28 - 14، وفي مناطق البادية 35 - 17، وفي مناطق السهول 31 - 19، وفي الأغوار الشمالية 37 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 26، وفي البحر الميت 40 - 25، وفي خليج العقبة 40 - 26 درجة مئوية.

 

 

 




 

 


 

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