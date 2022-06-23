تفاصيل الحالة الجوية لعطلة نهاية الأسبوع

الوكيل الإخباري- يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة يوم غد الجمعة لتصبح الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية، ًاثناء النهار، وحارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

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وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

وقال مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب لـ "الوكيل الإخباري" إن يوم السبت سيطرأ انخفاض على درجات الحرارت قليلا، والأجواء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.







