الثلاثاء 01-03-2022
الوكيل الاخباري

الملك : نحن بحاجة لبناء الجسور بدلاً من الأسوار

بلدية الجفر تعالج مشكلة حفرة هددت حياة المواطنين

كندا تعلن انتهاك الطيران الروسي لمجالها الجوي

منتدى الرصيفة للثقافة يحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

عائلتان أردنيتان ترويان لـ"الوكيل الاخباري" لحظات مرعبة عاشوها في أوكرانيا وتفاصيل رحلة العبور إلى بولندا

وصول عائلتان أردنيتان إلى بولندا قادمتين من أوكرانيا تمهيداً للعودة إلى المملكة الجمعة - صور

الضمان تكشف عن أعداد المُستفيدين من منافعها التأمينية لشهر كانون ثاني 2022

علماء مناخ يحذرون: تغيُّر المناخ سيؤثر مليارات الأرواح في جميع أنحاء العالم

الصحة تعلن قائمة مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

تأهيل غرفة صفية بمدرسة حي نجيب الأساسية في بلدة الكتة

الإثنين، 28-02-2022 12:26 م

تفاصيل الحالة الجوية ليومي الإثنين والثلاثاء

البلد


الوكيل الإخباري - حسب آخر التحليلات للنماذج العددية المتوفرة في إدارة الأرصاد الجوية تكون الأجواء لطيفة الحرارة أثناء النهار في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، بينما تكون باردة أثناء الليل بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم العالية،  والرياح غربية خفيفة السرعة.

اضافة اعلان


أما غداً الثلاثاء :
يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تسجل اعلى  من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، الأجواء دافئة بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية،  مع احتمال ضعيف في ساعات الليل المتأخرة لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
22022189836468402411

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

2202226165611664531447

الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وامطار في طريقها الى الاردن

ابراج السادس

أجواء لطيفة الحرارة في المملكة اليوم

220221722437304163170

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

0L5A1848

ارتفاع قليل على درجات الحرارة في المملكة اليوم

120222461330416666053

الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة

أخبار متعلقة
ابراج السادس

أجواء لطيفة الحرارة في المملكة اليوم

220229122314261966544

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

مطر الوكيل

الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

مطر ٣

تساقط زخات خفيفة من المطر الأحد

عمان

أجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة

عمان

ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم