تفاصيل الحالة الجوية ليومي الإثنين والثلاثاء

الوكيل الإخباري - حسب آخر التحليلات للنماذج العددية المتوفرة في إدارة الأرصاد الجوية تكون الأجواء لطيفة الحرارة أثناء النهار في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، بينما تكون باردة أثناء الليل بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم العالية، والرياح غربية خفيفة السرعة.

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أما غداً الثلاثاء :

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تسجل اعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، الأجواء دافئة بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع احتمال ضعيف في ساعات الليل المتأخرة لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.





