تفاصيل الحالة الجوية ليومي الثلاثاء والاربعاء- تحذيرات

الوكيل الاخباري-

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يوم الثلاثاء نـهــــاراً تسجل الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-5) درجات مئوية، الأجواء جافة بوجه عام، وحارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تتحول أحياناً إلى شمالية شرقية في مناطق البادية.ليــــــــلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاهالتحذيرات ليوم الثلاثاء:- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة خاصة في مناطق البادية والأغوار والعقبة.اما يوم الاربعاء يطرأ انخفاض طفيف على الحرارة، الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم العالية في جنوب وشرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات .التحذيرات ليوم الاربعاء :- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة في مناطق البادية والأغوار والعقبة.