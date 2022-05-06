الجمعة 06-05-2022
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الجمعة، 06-05-2022 01:19 م

تفاصيل الحالة الجوية ليومي الجمعة والسبت- تحذيرات

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الوكيل الاخباري- نهار الجمعة تسجل درجات الحرارة أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-7) درجات مئوية ، الأجواء غائمة جزئيا ومائلة للبرودة في المرتفعات الجبلية، ولطيفة في باقي المناطق ،ويتوقع حتى ساعات العصر هطول زخات من المطر في المناطق الشمالية والوسطى  ، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة .اضافة اعلان


ليـــــــــــلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، لطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات. 
 
التحذيرات ليوم الجمعة :
-خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي قد تشهد هطول زخات من المطر.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية على فترات بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
- احتمال تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.


أما يوم غد السبت ترتفع درجات الحرارة قليلاً، الأجواء ربيعية لطيفة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر خلال ساعات النهار بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً .

التحذيرات ليوم السبت : 
- احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية العالية.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية على فترات بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

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