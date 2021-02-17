الأربعاء 17-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

التربية: اقتراحات لرفع مستوى العمل الإداري بالوزارة

“الملك المؤسس” يعتذر عن استقبال المراجعين بالعيادات الخارجية غدا

اغلاق أنفاق وجسور في عمان - اسماء

إغلاق نفق صويلح باتجاه صافوط

مستشفى البشير: تأجيل مواعيد الخميس

الأمن يُعلن عن إغلاق طرق في عمان و المملكة - اسماء

الأمن العام للأردنيين: لا تخرجوا من المنازل

الأشغال: تعليق الدوام في مركز الوزارة غدا الخميس

اعلان صادر عن مستشفى الجامعة الأردنية

القوات المسلحة تشارك بفتح الطرق الرئيسية والفرعية

الأربعاء، 17-02-2021 06:50 م

تفاصيل الحالة الجوية ليوم الخميس

220211681324370074179


الوكيل الاخباري - بمشيئة الله تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة المرافقة للمنخفض الجوي، الأجواء باردة جداً وغائمة وماطرة في أغلب مناطق المملكة، وتكون الهطولات أثناء النهار غزيرة أحياناً في بعض المناطق ويصحبها البرق والرعد وتساقط البرد، مع تساقط زخات من الثلج حتى ساعات الظهيرة على المرتفعات الجبلية التي يصل ارتفاعها إلى 1000م وما يزيد، ومع ساعات الليل تضعف الهطولات على المناطق الجنوبية من المملكة، والرياح غربية نشطة السرعة تخف سرعتها تدريجياً خلال ساعات الليل.
اضافة اعلان


التحذيرات:
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات .
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الارض .
- خطر احتمال تشكل السيول في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة خلال ساعات الصباح .
- خطر تراكم الثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202110103747228151948

الأرصاد: تساقط الثلوج على ارتفاع 700 متر

74e73701-2729-40a2-9564-b68bd5470130

الأرصاد لـ الوكيل : نتوقع أن يتسبب تراكم الثلوج بإعاقة الحركة العامة في بعض مناطق شمال و وسط المملكة

211e0f25-baed-4a0b-a9b5-2590b796b742

مستجدات المنخفض الجوي : الثلوج قادمة

5e89a7a1421aa931f80fc4b2

الارصاد : عاصفة رملية في المفرق وتحذير شديد

245cf8ef-4b10-46e4-9d15-9256753a11e7

تعمق الكتلة القطبية اليوم وتدني مستوى تساقط الثلوج

22021170046581772676

بدء تساقط الثلوج في عمان - فيديو

أخبار متعلقة
74e73701-2729-40a2-9564-b68bd5470130

الأرصاد لـ الوكيل : نتوقع أن يتسبب تراكم الثلوج بإعاقة الحركة العامة في بعض مناطق شمال و وسط المملكة

211e0f25-baed-4a0b-a9b5-2590b796b742

مستجدات المنخفض الجوي : الثلوج قادمة

2202111135915674392074

الارصاد الجوية : ثلوج متراكمة على ارتفاع 900 متر يوم الاربعاء

aa15438e-94d5-4688-99b7-4614026a99a6

تفاصيل الحالة الجوية اليوم

120211294135619120748

انقلاب على حالة الطقس

8a658095-c09b-494b-b7f1-dc2fadf2ebf9

الارصاد تنشر اخر تطورات المنخفض الجوي