الجمعة 18-03-2022
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الجمعة، 18-03-2022 12:28 م

تفاصيل الحالة الجوية ليوم غد السبت

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الوكيل الإخباري - حسب آخر التحليلات للنماذج العددية المتوفرة في إدارة الأرصاد الجوية تكون الاجواء اليوم الجمعة نهاراً باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، مع احتمال  هطول زخات خفيفة متقطعة من المطر في شمال وأجزاء من وسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
ليــــــــلاً: الاجواء شديدة البرودة في اغلب المناطق، وباردة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة 


التحذيرات لهذا اليوم : 
- خطر تشكل الضباب في الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية. 
- خطر تشكل الصقيع في الصباح الباكر، وساعات الليل المتاخرة فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية والسهول.

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أما غداً السبت تبقى الاجواء باردة في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، مع احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في ساعات الصباح في شمال وأجزاء من وسط المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


التحذيرات ليوم غد :
- خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية. 
- خطر تشكل الصقيع في الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية.


 


 




 

 


 

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