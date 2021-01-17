الأحد 17-01-2021
الوكيل الاخباري

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وزارة التربية تكشف عن اجراء جديد بالمدارس الخاصة

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الأحد، 17-01-2021 11:12 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الإثنين - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - بمشيئة الله تنخفض درجات الحرارة بشكلٍ ملحوظ، لتصبح الأجواء باردة جداً، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتهطل زخات من المطر بين الحين والآخر في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، حيث يتوقع أن تكون الهطولات خلال ساعات الصباح غزيرة أحياناً في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وقد يصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد أحياناً، الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر أثناء النهار، وتدريجياً مع ساعات المساء تتراجع حدة المنخفض وتضعف فرصة الهطولات بشكل عام.
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التحذيرات: 

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات .
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الارض. 
- خطر تشكل السيول في ساعات الصباح الباكر في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

 




 

 


 

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