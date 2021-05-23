الإثنين 24-05-2021
الوكيل الاخباري
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اعتقالات وابعادات بحق شبان ومقدسيات عن الأقصى

تطعيم 650 معلما ومعلمة ضد كورونا في الأغوار الجنوبية

إصابة أفراد من قوة أمنية اثناء مداهمة مطلوبين داخل منزل بالمفرق

3 ملايين و135 ألف دينار حصيلة اليوم الإذاعي المفتوح دعما لفلسطين

أميركا: تقارير حول علاقة لقاحات كورونا بالتهاب عضلة القلب

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تنظيم الاتصالات: خدمات الانترنت عادت لوضعها الطبيعي

الأحد، 23-05-2021 09:19 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع وجود إحتمال ضعيف في ساعات ما بعد الظهر لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشرقية من المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
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التحذيرات:

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية.
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية. 
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي قد تشهد هطول المطر.

 




 

 


 

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