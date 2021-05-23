تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات



الوكيل الاخباري -

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الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع وجود إحتمال ضعيف في ساعات ما بعد الظهر لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشرقية من المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.التحذيرات:- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية.- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي قد تشهد هطول المطر.