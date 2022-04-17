الأحد 17-04-2022
الوكيل الاخباري

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الأحد، 17-04-2022 10:27 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

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 الوكيل الاخباري -  تبقى المملكة تحت تأثير المنخفض الخماسيني، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، الأجواء مغبرة وجافة في العديد من المناطق، وتكون حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة.

🔺 تحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق ، وانعدامها احيانا في بعض مناطق البادية.

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