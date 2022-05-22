تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تتجاوز سرعتها في بعض المناطق 60كم/ ساعة وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وهناك فرصة ضعيفة خلال ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة.



🔺 التحذيرات :



- خطر تدنى مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية.

- خطر تدني مدى الرؤية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

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