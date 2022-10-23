الثلاثاء 25-10-2022
الوكيل الاخباري

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الأحد، 23-10-2022 04:36 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

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 الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في اغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في أجزاء من شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. 
 
وتكون الأجواء ليلاً مائلة للبرودة في العديد من المناطق ، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

⚠️ التحذيرات :
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخره فوق المرتفعات الجبلية العالية 
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

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