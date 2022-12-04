تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

الوكيل الاخباري - تبقى الاجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر الى شمالية غربية.



ليلاً: الاجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات من المطر في شرق وجنوب شرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



التحذيرات:

- خطر تشكل الضباب في ساعات الليل المتاخرة فوق المرتفعات الجبلية.

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