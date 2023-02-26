الأحد 26-02-2023
الوكيل الاخباري

أوقاف الطفيلة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

زراعة المفرق توفر مطعوم التسمم المعوي لقطعان الماشية

إربد: جلسة توعوية حول نظام سجل المستفيد من قانون الشركات المعدل

الخدمة المدنية: إطلاق الكشف التنافسي الأساسي الأربعاء

عالم اردني : العالم الهولندي يستغفل الجميع .. لهذا السبب !

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

الملك: أهمية تكثيف جهود الدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية

اليرموك: تأجيل انتخابات اتحاد الطلبة وتعديل التعليمات وفقا لنظام العمل الحزبي في الجامعات

إنشاء منطقة لوجستية جديدة بقيمة 267 مليون دولار في السعودية

اتفاق لإنشاء مصنع سيارات كهربائية في المملكة

الأحد، 26-02-2023 05:02 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

220232423566403698016



الوكيل الاخباري - يطرأ إرتفاع قليل على درجات الحرارة بحيث تسود أجواء لطيفة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

 ليلاً: الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة.
⛔️ التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
حرارة 2

الأرصاد: درجات حرارة أعلى من المعدل بـ 5 درجات اليوم

4ORgc3dvGBthbDjg6OV2OAwrQwdUDT8CfdJJM6ND

تعرف على أعلى درجة حرارة بالأيام المقبلة في الأردن

ابراج السادس

أجواء مائلة للبرودة اليوم في أغلب مناطق المملكة

00000000000000000

تفاصيل الحالة الجوية ليومي السبت والأحد

شمس

ارتفاع كبير على درجات الحرارة خلال الاسبوع القادم

ابراج السادس

انخفاض قليل على درجات الحرارة اليوم

أخبار متعلقة
220231091055258232223

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

وووو

الأرصاد: سيتعمق تأثير المنخفض الجوي في المملكة ظهر اليوم

120202014406964213486

الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وثلوج على ارتفاع 1100 متر غداً الاثنين

ض

الأرصاد تحذر من تدني مدى الرؤية بسبب الضباب

120232217296622602677

الارصاد : منخفض جوي جديد الاثنين وثلوج على هذه المناطق

مطر٢

آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة