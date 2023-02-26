تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات



الوكيل الاخباري - يطرأ إرتفاع قليل على درجات الحرارة بحيث تسود أجواء لطيفة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



ليلاً: الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة.

⛔️ التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

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