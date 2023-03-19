تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

الوكيل الاخباري - الأجواء باردة وغائمة وماطرة في أغلب مناطق المملكة، ومن المتوقع أن تكون الهطولات غزيرة على فترات في الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة يصحبها الرعد أحياناً وتساقط زخات من البرد مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية وتضعف اثناء الليل.



⛔️ التحذيرات :

- خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة .

- خطر الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

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