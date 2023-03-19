الأحد 19-03-2023
الوكيل الاخباري

مديرية الأمن العام تحذر من الأحوال الجوية السائدة

هيئة الاعتماد تبحث مع وفد بلغاري سبل التعاون الأكاديمي

تربية المزار الجنوبي تطلق حملة "حصالة الخير" لدعم مرضى السرطان

الأرصاد الجوية : غيوم ممطرة في طريقها الى عمان

ورشة توعوية ضمن مبادرة "ولا تضار" في مركز شابات العاصمة

نقابة المهندسين الأردنيين توقع مذكرة تفاهم في رواندا

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

السياحة : 20 ألف مشارك ببرنامج "أردننا جنة" منذ بداية العام

ندوة في الطفيلة التقنية عن الزلازل ومخاطرها

الجالية الكازاخستانية في الأردن تشارك بالانتخابات النيابية والبلدية لبلادها

الأحد، 19-03-2023 04:36 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

320231361540838151951


الوكيل الاخباري - الأجواء باردة وغائمة وماطرة في أغلب مناطق المملكة، ومن المتوقع أن تكون الهطولات غزيرة على فترات في الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة يصحبها الرعد أحياناً وتساقط زخات من البرد مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية وتضعف اثناء الليل.

⛔️ التحذيرات :
- خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة .
- خطر الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020229222652931995517

الأرصاد الجوية : غيوم ممطرة في طريقها الى عمان

00

تعمق تأثير المنخفض الجوي في المملكة اليوم

32023817517332604078

تطورات المنخفض وتفاصيل حالة الطقس يوم الاحد - تحذيرات

320231616403888670618

بدء تساقط البرد والأمطار الغزيرة في المملكة - فيديو

الأردن

حالة الطقس في أول أيام شهر رمضان

3202313223522436454714

الأرصاد تكشف آخر تطورات المنخفض الجوي في المملكة

أخبار متعلقة
مطر4

المملكة على موعد مع منخفض جوي ماطر الاسبوع القادم - تفاصيل

رعد2

أمطار يصحبها الرعد والبرد تشهدها مناطق في المملكة

ابراج السادس

أجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة اليوم

220232423566403698016

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

غبار2

الأرصاد تحذر من إنعدام الرؤية الأفقية بسبب الغبار على الطرق الصحراوية

359488_54_1646416528

بدء تأثر المملكة بالمنخفض الخماسيني والأرصاد تحذر