تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

الوكيل الاخباري - يطرأ إنخفاض قليل على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء ربيعية معتدلة في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع بقاء فرصة ضعيفة في ساعات الصباح الباكر لسقوط زخات محلية خفيفة من المطر في أجزاء متفرقة من المناطق الشرقية من المملكة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.



ليلاً: الأجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



⛔ التحذيرات:

- خطر الانزلاق على الطرقات التي ستشهد هطول مطري.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

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