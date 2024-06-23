تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

الوكيل الاخباري - ترتفع درجات الحرارة قليلاً، يوم الاثنين ، ويكون الطقس حار نسبي في أغلب المناطق، وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة في شرق المملكة.

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لـيــلاً: الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة في شرق المملكة .



التحذيرات:



- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية.

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.