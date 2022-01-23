تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين وفرص تساقط الثلوج

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة يوم الاثنين بحيث تبقى الأجواء شديدة البرودة، وغائمة جزئياً إلى غائمة مع هطول زخات من المطر بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، مع وجود فرصة ضعيفة في ساعات الصباح الباكر لسقوط زخات خفيفة من الثلج الممزوجة بالمطر لفترة قصيرة فوق قمم المرتفعات الجبلية العالية وتكون غير مؤثرة .



ووفق ادارة الارصاد الجوية لموقع الوكيل الاخباري انه واعتباراً من ساعات المساء تضعف فرصة الهطول تدريجياً وتتناقص الغيوم، ويتوقع في ساعات الليل المتأخرة تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في العديد من المناطق، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء النهار.



🔺 التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.

- خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولات.

- خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الليل في العديد من المناطق.

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