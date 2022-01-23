الأحد 23-01-2022
الوكيل الاخباري

مرصد الزلازل : لا هزة أرضية جديدة في اربد

العلوم الإسلامية: تأجيل امتحانات مقررة الاثنين لإشعار آخر

المالية النيابية: لا نية لدى منطقة العقبة الخاصة لضبط النفقات أو الحد من الهدر المالي

مصر تؤكد استعدادها لمفاوضات حول سد النهضة

الرئيس الأرميني يعلن استقالته من منصبه

الروابدة: الديمقراطية التي نبحث عنها لن تتجذر بدون روافع وحواضن حزبية

الخصاونة: نعمل على قانون عصري للاستثمار يعزز البيئة الاستثمارية ويزيل المعيقات

الجيش: تغيير قواعد الاشتباك تخولنا لقتل كل من يقترب من الحدود الأردنية.. وسنحمي ترابنا بالأرواح

تربية المزار الجنوبي تبدأ حملة تطعيم لطلبة المدارس التابعة لها

كثافة الأمطار تتسبب بانهيار صخري في كفرنجة

الأحد، 23-01-2022 06:38 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين وفرص تساقط الثلوج

1202220153324793384713


 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة يوم الاثنين بحيث تبقى الأجواء شديدة البرودة، وغائمة جزئياً إلى غائمة مع هطول زخات من المطر بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، مع وجود فرصة ضعيفة في ساعات الصباح الباكر لسقوط زخات خفيفة من الثلج الممزوجة بالمطر لفترة قصيرة فوق قمم المرتفعات الجبلية العالية وتكون غير مؤثرة .

ووفق ادارة الارصاد الجوية لموقع الوكيل الاخباري انه واعتباراً من ساعات المساء تضعف فرصة الهطول تدريجياً وتتناقص الغيوم، ويتوقع في ساعات الليل المتأخرة تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في العديد من المناطق، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء النهار.

🔺 التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.
-  خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولات.
-  خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الليل في العديد من المناطق.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202221175222416327871

بدء تساقط الثلوج في عجلون - فيديو

1202219202456611286176

العاصفة الثلجية تصل المملكة عصر ومساء يوم الأربعاء

1202219193026605307955

الارصاد توضح حول فرص تساقط الثلوج في الاردن هذه الليلة

ثث

راصد جوي: عمان تكتسي بالأبيض الأربعاء المقبل

0L5A9890 - Copy

منخفض جوي قوي تشهده المملكة اليوم الأحد - تفاصيل

1202219221851318203879

منخفض جوي يؤثر على الأردن الاحد وهذه فرص تساقط الثلوج

أخبار متعلقة
ثلوج٢

زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات العالية اليوم

fff

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

ثلج

منخفض جوي قطبي تشهده المملكة غدا

1202212195123897846705

الارصاد الجوية تنشر تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

ثلوج3

هطول زخات من الثلج فوق المرتفعات العالية اليوم

12022817260860263757

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات