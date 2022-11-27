الأحد 27-11-2022
الوكيل الاخباري

إربد: انطلاق فعاليات مهرجان القراءة للجميع في دار السرايا

الجرائم الإلكترونية تُحذر من تطبيقات وصفحات احتيالية للشعوذة

مسرحية توعوية حول مخاطر المخدرات بجرش

بلدية الكرك تنظم جلسة تقييم ذاتي لأدائها

الرئيس الكوبي يشيد بالعلاقات الاقتصادية مع تركيا

ندوة تناقش إدراة المخاطر والأمن السيبراني

بدء فعاليات مهرجان مكتبة الأسرة في مادبا

وزير التربية : لا تغيير على امتحان التوجيهي خلال العامين المقبلين

إسبانيا.. مسيرات مناهضة للحكومة في مدريد

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة عريس في البلقاء

الأحد، 27-11-2022 04:35 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

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الوكيل الاخباري - ارتفاع قليل على درجات الحرارة؛ الاجواء لطيفة في اغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ليلاً: الاجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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