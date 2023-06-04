تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

الوكيل الاخباري - الاجواء معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل سقوط زخات محلية من المطر في أجزاء من جنوب شرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.



ليلاً: الاجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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