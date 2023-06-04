الأحد 04-06-2023
الوكيل الاخباري

وزير التربية : ليس منطقيا ولا واقعيا ما يتّهم به “تطوير المناهج”

وزيرة التنمية ترعى حفل الكلية الجامعية للتكنولوجيا بعيد الاستقلال ويوم الجيش

انطلاق أعمال منتدى قطر العقاري بحضور شركات أردنية

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

اختتام برنامج المهندس الصغير بمركز شباب غرب إربد

الهاشمية تحقق نتائج متقدمة بتصنيف التايمز

أوبك+ توافق على خفض إنتاج النفط 3.66 مليون برميل يوميا

السعودية تخفض 1.5 مليون برميل من إنتاجها اليومي من النفط

الملك يتلقى برقيات تهنئة بمناسبة زفاف ولي العهد

ورشة تعاين طريق البخور الدولي عبر الأزرق

الأحد، 04-06-2023 04:48 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

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الوكيل الاخباري - الاجواء معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل سقوط زخات محلية من المطر في أجزاء من جنوب شرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.

ليلاً: الاجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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