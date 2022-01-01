السبت 01-01-2022
الوكيل الاخباري

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السبت، 01-01-2022 05:30 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

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 الوكيل الاخباري - الأجواء باردة، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع تساقط زخات من المطر بين الحين والآخر في مناطق مختلفة من المملكة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتتحول في ساعات المساء إلى شمالية غربية.

⚠ التحذيرات:
🔺  خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولاً للمطر.
🔺  خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.

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