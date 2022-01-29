تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

الوكيل الاخباري - ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، الأجواء مستقرة وباردة جداً في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ومع ساعات الليل المتأخرة يتوقع تشكل الانجماد والصقيع في العديد من المناطق، وقد يشمل الصقيع أجزاء محدودة من الأغوار الشمالية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



⚠ التحذيرات:

🔺 خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الصباح وساعات الليل المتأخرة في العديد من المناطق.

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