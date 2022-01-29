السبت 29-01-2022
الوكيل الاخباري

وزير الزراعة: الأسعار ستعود لطبيعتها خلال أيام وقد نعوض المزارعين عن أضرار الصقيع

المنخفض يرفد السدود بـ10 ملايين متر مكعب من المياه

دورة تدريبية حول إدارة الذات بالعقبة

بلدية الجنيد تستكمل فتح الطرق ضمن مناطق اختصاصها

بريطانيا : تسجيل 296 وفاة و 72727 إصابة بكورونا

الأشغال تنثر الملح على الطرق المُتوقع تشكل الانجماد عليها

المفرق : مؤتمر حول رؤية الشباب لتوصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية

الخدمات الطبية تقرر تأخير الدوام حتى الساعة 9.30 صباحاً

انقطاع التيار الكهربائي خلال المنخفض الجوي على طاولة "الطاقة النيابية" الاثنين

الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة

السبت، 29-01-2022 06:54 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، الأجواء مستقرة وباردة جداً في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ومع ساعات الليل المتأخرة يتوقع تشكل الانجماد والصقيع في العديد من المناطق، وقد يشمل الصقيع أجزاء محدودة من الأغوار الشمالية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

⚠ التحذيرات:
🔺  خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الصباح وساعات الليل المتأخرة في العديد من المناطق.

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