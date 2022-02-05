السبت 05-02-2022
الوكيل الاخباري

بريطانيا تسجل 259 وفاة و60578 إصابة بفيروس كورونا

الصحة: 90% من إصابات كورونا تعود للمتحور أوميكرون والفحوصات وصلت لـ76 ألف يومياً

اللحظات الحاسمة.. ماذا يحدث في موقع الحفر لإنقاذ ريان؟

معان : جلسة حوارية حول قانوني الأحزاب والانتخاب

الأوبئة: أعراض الإصابة بكورونا تظهر بعد يوم إلى 14 يوما من التعرض للوباء

باكستان : مقتل 4 عمال وإصابة 5 آخرين إثر انفجار بمنجم للفحم

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

وزير الخارجية يلتقي مسؤولتين أميركيتين

قطر تسجل 903 إصابات جديدة بفيروس كورونا

شاهد بث مباشر .. لحظات حاسمة لانقاذ ريان من البئر

السبت، 05-02-2022 06:17 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

220222646987418853


الوكيل الاخباري - ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والفرصة مهيأة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة.

⚠ التحذيرات: 

🔺  خطر تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة.
🔺 خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التى تشهد هطولات. 
🔺 خطر احتمال تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120222461330416666053

الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة

0L5A1677

تعرّف على كميات الهطول المطري خلال المنخفض

غيوم

الأرصاد تحذر وتنشر تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

0L5A9890 - Copy

أمطار غزيرة في أغلب مناطق المملكة اليوم

2202216138402659320

الارصاد: امطار غزيرة و زخات من البرد السبت - تفاصيل

2202221942889780695

بدء تساقط الثلوج على هذه المنطقة- فيديو

أخبار متعلقة
1202229175930573350396

الأرصاد تنشر آخر تطورات المنخفض وأماكن تساقط الثلوج

عمان 6

انخفاض على درجات الحرارة في المملكة اليوم

2

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

2

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

1202212195123897846705

الارصاد الجوية تنشر تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

12022817260860263757

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات