تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

الوكيل الاخباري - ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والفرصة مهيأة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة.



⚠ التحذيرات:



🔺 خطر تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة.

🔺 خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التى تشهد هطولات.

🔺 خطر احتمال تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.

اضافة اعلان