السبت 21-05-2022
الوكيل الاخباري
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الصحة تعقد اجتماعًا طارئًا بشأن مرض جدري القرود

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السبت، 21-05-2022 05:44 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها العامة بقليل، وتسود أجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الليل لهطول زخات خفيفة من المطر في اقصى شمال المملكة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار على فترات خاصة في جنوب وشرق المملكة.

🔺 التحذيرات : 
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة.

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