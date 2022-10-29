السبت 29-10-2022
الوكيل الاخباري

تفاصيل تعديل دوام المدارس بالاردن بدءً من يوم غد الأحد

تنفيذا للتوجيهات الملكية .. العيسوي يلتقي متقاعدين عسكريين

الملك يهنىء رئيس الوزراء العراقي بنيل حكومته ثقة البرلمان

بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية وماسترخت الهولندية

الأمير رعد يكرم ذوي متبرعين بالقرنيات

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

الممرضين تحذر الأردنيين من إعلانات دورات غير قانونية

الارصاد : عودة الأمطار والاجواء الباردة الى المملكة في هذا الموعد

نسبة الاقتراع في انتخابات غرف الصناعة نحو 73%

انقاذ عائلة من الغرق في العقبة من قبل القوة البحرية والزوارق الملكية

السبت، 29-10-2022 05:19 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

1020222411023219625962


الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شرقية معتدلة السرعة .

وتكون الأجواء ليلاً مائلة للبرودة في العديد من المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

⛔ التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
- خطر تشكل الضباب في ساعات الليل المتاخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202222203759623721644

الارصاد : عودة الأمطار والاجواء الباردة الى المملكة في هذا الموعد

ابراج السادس

أجواء لطيفة الحرارة في المملكة اليوم

10202227183154351920327

تفاصيل الحالة الجوية اليوم الجمعة

1020222462413981971268

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

0L5A1124 - Copy

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم الخميس

102022268045606417518

الاردنيون على موعد مع الامطار مجدداً في هذا الموعد

أخبار متعلقة
10202216181357352529142

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

10202212143039566743553

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

10202266187895072414

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

102022218356582468917

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

1020223232436883323600

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

9202227161445150751043

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس