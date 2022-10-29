تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شرقية معتدلة السرعة .



وتكون الأجواء ليلاً مائلة للبرودة في العديد من المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



⛔ التحذيرات:

- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

- خطر تشكل الضباب في ساعات الليل المتاخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.

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