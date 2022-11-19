الأحد 20-11-2022
الوكيل الاخباري

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السبت، 19-11-2022 05:34 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - تستمر الأجواء لطيفة الحرارة في اغلب المناطق، ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في الاجزاء الجنوبية من المملكة والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
 
وتكون الاجواء ليلاً باردة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

⚠️ التحذيرات :
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

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