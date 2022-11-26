تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

الوكيل الاخباري - ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الاجواء باردة نسبياً في اغلب المناطق، و معتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.



ليلاً: الاجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



🔺 التحذيرات :

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الليل المتاخر والصباح الباكر فوق المرتفعات الجبليه والسهول .

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