السبت 26-11-2022
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السبت، 26-11-2022 05:27 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الاجواء باردة نسبياً في اغلب المناطق، و معتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

ليلاً: الاجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

🔺 التحذيرات :
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الليل المتاخر والصباح الباكر فوق المرتفعات الجبليه والسهول . 

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