السبت 24-12-2022
الوكيل الاخباري

الرصيفة : لجنة السلامة تنفذ جولة تفتيشية على الملاحم والمطاعم

الأمانة : إعلان حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الحالة الجوية

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

الأمن العام ينفذ خطّة أمنيّة ومرورية تزامناً مع أعياد الميلاد - صور

حزن يضرب مواقع التواصل الاردنية عقب وفاة الدكتور قيس العويسات

تطورات قرار حبس المدين في الأردن

ورشة حول التحقق من الأخبار الكاذبة بمركز شابات الطيبة

حملة للتبرع بالدم بجامعة عجلون

بلدية الظليل : مشروع الصرف الصحي يسهم بالتخلص من المياه العادمة

وفاة ثلاثيني بحادث تدهور في الكرك

السبت، 24-12-2022 04:46 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

1220221316301128862809


الوكيل الاخباري - تستمر الأجواء الغير مستقرة تسود المملكة ، ويكون الطقس باردا مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويتوقع تساقط زخات متفرقة من المطر بين الحين والأخر خاصة في جنوب وشرق المملكة قد تكون أثناء النهار غزيرة لفترات محدودة في المناطق الجنوبية قد يصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد أحيانا .

⛔️ التحذيرات :
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا.
- خطر احتمال تشكل السيول أثناء النهار في الأودية والمناطق المنخفضة في جنوب المملكة 
- خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح خاصة  فوق المرتفعات الجبلية.

اضافة اعلان

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202241692897580817

راصد جوي يتوقع أماكن تساقط الثلوج في الاردن يوم الاثنين - اسماء المناطق

مطر 4

أجواء باردة في أغلب مناطق المملكة اليوم

12202241692897580817

مأمون عقل: مُنخفض قطبي مُحمّل بالامطار وزخات الثلج يصل الأحد ويؤثر على هذه المناطق

1212

بالفيديو.. شاهد السيول الجارفة في القطرانة

1220222162313671577105

حالة جوية جديدة تؤثر على المملكة اليوم -تحذيرات

12202217173717334987230

راصد جوي : منخفض قطبي وثلوج في طريقها الى الاردن بهذا الموعد

أخبار متعلقة
12202217141339197798298

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

الشتاء

حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة

112022241947611649719

الارصاد : أمطار رعدية في طريقها إلى الأردن - تحذيرات

11202229174151454040002

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

شتاه

انخفاض على درجات الحرارة في المملكة اليوم

1120222519496495055476

تطورات الحالة الجوية يوم الاربعاء وهطول الأمطار - تحذيرات