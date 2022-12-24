تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

الوكيل الاخباري - تستمر الأجواء الغير مستقرة تسود المملكة ، ويكون الطقس باردا مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويتوقع تساقط زخات متفرقة من المطر بين الحين والأخر خاصة في جنوب وشرق المملكة قد تكون أثناء النهار غزيرة لفترات محدودة في المناطق الجنوبية قد يصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد أحيانا .



⛔️ التحذيرات :

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا.

- خطر احتمال تشكل السيول أثناء النهار في الأودية والمناطق المنخفضة في جنوب المملكة

- خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

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