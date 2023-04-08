السبت 08-04-2023
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

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السبت، 08-04-2023 09:40 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - ارتفاع على درجات الحرارة ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى أعلى من المعدلات العامة بحوالي (10-11) درجة مئوية، وتغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية ، الاجواء اثناء النهار حارة نسبيا في أغلب مناطق المملكة وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة 

 وفي ساعات المساء والليل وهناك احتمال لهطول زخات محلية خفيفة من المطر في جنوب المملكة  والرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة تتحول في ما بعد الظهر  جنوبية غربية تثير الغبار في العديد من المناطق خاصة مناطق  البادية. 

⛔ التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية  الافقية  بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة في عدة مناطق خاصة في مناطق البادية.

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