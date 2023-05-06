السبت 06-05-2023
الوكيل الاخباري

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السبت، 06-05-2023 04:42 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - يطرأ نهاراً انخفاض قليل على درجات الحرارة؛ مع بقاء الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، تظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة وهناك احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر في اجزاء من المناطق الشمالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.
  
ليلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

التحذيرات ليوم الاحد :
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية .

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