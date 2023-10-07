تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

الوكيل الاخباري - ارتفاع قليل على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء خريفية معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر الغيوم على إرتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة.



ليـــلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية .

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