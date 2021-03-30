تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

الثلاثاء 30-03-2021
الوكيل الاخباري
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الثلاثاء، 30-03-2021 06:41 م

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الوكيل الاخباري - بمشيئة الله تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة، حيث تنخفض الحرارة قليلاً، لتصبح أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (3-4) درجات مئوية، الأجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة الحرارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال وسط المملكة، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية .
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⚠ التحذيرات:
🔺 احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في أجزاء من مناطق البادية.
🔺خطر احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية.

 




 

 


 

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