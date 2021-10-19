تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

الوكيل الاخباري - الأجواء غائمة جزئيا ولطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، بينما تكون مشمسة ومعتدلة في باقي المناطق، مع فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة في شمال المملكة في ساعات الصباح، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



⚠ التحذيرات:



🔺 احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية.

🔺 خطر الانزلاق على الطرقات صباحا في شمال المملكة في حال هطول امطار.

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