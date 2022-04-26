الأربعاء 27-04-2022
الوكيل الاخباري
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السيولة المحلية ترتفع 100 مليون دينار

وزيرا الدولة لشؤون الاعلام والبيئة يتابعان رمضانيات إربد

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الثلاثاء، 26-04-2022 10:40 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - الأجواء دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك احتمال ضعيف خلال ساعات النهار لسقوط زخات محلية خفيفة من المطر في اقصى شرق المملكة، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

🔺 تحذيرات:
-احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر.

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