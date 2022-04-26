تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

الوكيل الاخباري - الأجواء دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك احتمال ضعيف خلال ساعات النهار لسقوط زخات محلية خفيفة من المطر في اقصى شرق المملكة، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



🔺 تحذيرات:

-احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر.

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