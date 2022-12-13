الثلاثاء 13-12-2022
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 13-12-2022 04:28 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - تستمرالاجواء لطيفة الحرارة في اغلب المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال لسقوط زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى قد يصحبها الرعد احيانا في شمال المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتكون الاجواء ليلاً باردة في اغلب المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

🚫 التحذيرات :
- احتمال تشكل الضباب في ساعات متاخرة من الليل فوق المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق البادية خطر الانزلاق على الطرقات في اماكن هطول المطر.

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