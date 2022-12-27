تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

الوكيل الاخباري - ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الاجواء مستقرة، و باردة في اغلب المناطق، بينما تكون لطيفة الحرارة في الاغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة.



وتكون الاجواء ليلاً باردة جداً في أغلب المناطق، مع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



⛔️ التحذيرات :

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- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية والسهول.