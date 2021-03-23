تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء



الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





يبقى تأثير الكتلة الهوائية الباردة نسبياَ والرطبة، وتنخفض الحرارة لتعود درجات الحرارة الى معدلاتها الإعتيادية لمثل ذات الوقت من السنة؛ والأجواء وغائمة جزئياً باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع وجود فرصة لهطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تثير الغبار في المناطق الصحراوية؛ مما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية فيها، وتدريجياً خلال ساعات الليل تخف سرعة الرياح ويقل تركيز الغبار في الجو.