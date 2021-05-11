تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

الوكيل الاخباري -

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بمشيئة الله إنخفاض طفيف على الحرارة؛ مع بقاء الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع إستمرار تواجد الغيوم على إرتفاعات متوسطة وعالية، ويحتمل هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شرق وجنوب شرق المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.التحذيرات:- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.- خطر احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في مناطق البادية بسبب الغبار.- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي قد تشهد هطول الأمطار.