الإثنين 31-01-2022
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 31-01-2022 09:57 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الغربية من المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، تتحول ليلاً إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

⚠ التحذيرات:

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🔺  خطر الانزلاق على الطرقات في ساعات الصباح في المناطق التى تشهد هطول المطر.
🔺  احتمال تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية.

 

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