الإثنين 14-11-2022
الوكيل الاخباري

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تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

الإثنين، 14-11-2022 05:14 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - تستمر الاجواء الغير مستقرة مع إنخفاض قليل على درجات الحرارة، لذا تظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتسقط زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة قد تكون غزيرة لفترة قصيرة في شرق وجنوب شرق المملكة ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد أحيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات . 

⛔ التحذيرات:
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
- احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر و ساعات الليل المتاخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.
- خطر احتمال تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في شرق  وجنوب شرق المملكة.
- خطر العواصف الرعدية في شرق  وجنوب شرق المملكة.

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