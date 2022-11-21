تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

الوكيل الاخباري - الأجواء لطيفة الحرارة في اغلب المناطق، ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة



وتكون الاجواء ليلاً باردة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة من المطر في اقصى شمال المملكة .



🔺 التحذيرات :

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

- خطر تشكل الضباب في ساعات الليل المتاخره فوق المرتفعات الجبليه العاليه.

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