الإثنين 29-05-2023
الوكيل الاخباري

مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للإبداع وجامعة البلقاء التطبيقية

تدهور حافلة مدرسة في طبربور

توضيح حول دوام مدارس خاصة يوم الأربعاء

الامن يكشف ملابسات سقوط فتاة داخل المدرج الروماني

الموكب الأحمر.. تقليد ملكي عريق منذ تأسيس الدولة

نقابة الفنانين تحتفل بمناسبة زفاف ولي العهد غدا

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

7 مواقع احتفالات خلال مسير موكب زفاف ولي العهد

مكتب زيلينسكي يحظر على مسؤوليه نشر نتائج سير عمل القوات الجوية خلال الاشتباكات

40 الف خريج للكلية الجامعية العربية ومساقات تلائم توجهات التعليم العالي التقنية

الإثنين، 29-05-2023 05:11 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

520232718314192916015


الوكيل الاخباري - الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك فرصة لسقوط زخات من المطر في اجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية قد يصحبها الرعد احيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.

ليلاً :  الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في مناطق البادية.

 التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار  خاصة في مناطق البادية.  
- خطر الانزلاق على الطرقات التي قد تشهد هطول مطري.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
هطول مطري

الأرصاد: استمرار حالة عدم الاستقرار مع تساقط أمطار

520232761215565539635

متى تنحسر موجة الغبار عن الاردن ؟

520232365616846523358

تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي والحالة الجوية يوم الاثنين

000

أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد اليوم

3202314103746639904764

بدء تساقط الأمطار في المملكة - فيديو

5202320164941704818617

الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وتحذير من السيول يوم الاحد

أخبار متعلقة
520232761215565539635

متى تنحسر موجة الغبار عن الاردن ؟

4202328175630446024369

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

520232175137480065072

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

4202328175630446024369

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت - تحذيرات

4202325164724731799692

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

ابراج السادس

أجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة اليوم