تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

الوكيل الاخباري - الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك فرصة لسقوط زخات من المطر في اجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية قد يصحبها الرعد احيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.



ليلاً : الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في مناطق البادية.



التحذيرات:

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

- خطر الانزلاق على الطرقات التي قد تشهد هطول مطري.

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