الإثنين 12-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 12-02-2024 07:50 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري خلال ساعات الليل.

 

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