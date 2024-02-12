تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

الوكيل الاخباري - تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري خلال ساعات الليل.