الثلاثاء 24-01-2023
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 23-01-2023 04:52 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

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الوكيل الاخباري - تسجل درجات الحرارة اعلى من معدلها العام بحوالي (4-5) درجات مئوية،الأجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في المناطق الشرقية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ليلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في المناطق الشرقية ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

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