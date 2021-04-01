الخميس 01-04-2021
الوكيل الاخباري
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الخميس، 01-04-2021 06:33 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - بمشيئة الله انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتسود أجواء باردة جداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع هطول زخات من المطر بإذن الله خاصة في شمال ووسط المملكة، وتسود رياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، تثير الغبار في المناطق الشرقية والجنوبية من المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، ومع ساعات الليل تضعف تدريجياً فرصة هطول المطر وتخف سرعة الرياح.
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⚠ التحذيرات:

🔺 خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.
🔺 خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض وتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.
🔺 خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في شرق وجنوب المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى.
🔺 الانتباه من الهبات القوية المرافقة للرياح أحياناً في المناطق الشرقية والجنوبية من المملكة.

 




 

 


 

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