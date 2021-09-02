الخميس 02-09-2021
الوكيل الاخباري

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الخميس، 02-09-2021 08:22 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية؛ الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم في شمال ووسط المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

⚠ التحذيرات:

🔺 احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

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🔺  خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة في الأغوار والعقبة.

 

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