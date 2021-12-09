الخميس 09-12-2021
الوكيل الاخباري

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الخميس، 09-12-2021 06:01 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - ارتفاع قليل على الحرارة، الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء النهار.

🔺 التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية أثناء النهار بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية. 

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