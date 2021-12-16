تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

الوكيل الاخباري - انخفاض قليل على درجات الحرارة، الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً في أغلب المناطق ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



التحذيرات:

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول أمطار.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.

اضافة اعلان