الخميس 10-11-2022
الوكيل الاخباري

افتتاح المعرض التراثي للطلبة الوافدين في البلقاء التطبيقية

ورشة عمل حول التنمية السياحية المستدامة في موقع أم قيس الأثري

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الخميس، 10-11-2022 05:15 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، الأجواء لطيفة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة ، والرياح شرقية معتدلة السرعة .

 وتكون الأجواء ليلاً باردة نسبياً في معظم المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهورالغيوم على ارتفاعات متوسطة، والرياح شرقية خفيفة السرعة.

⛔ التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية.

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